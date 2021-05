Scholen in Bolsward en Woudsend maken kans op ANWB Verkeersplein

IJLST - Basisscholen CBS de Bron in Bolsward en de Meester van der Brugschool in Woudsend hebben vrijdag te horen gekregen dat zij zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Hiermee kunnen leerlingen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties zodat ze straks goed voorbereid de weg op gaan.

Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein

De actie ‘een verkeersplein voor een schoolplein’ is een initiatief van de ANWB. Dit jaar tovert het ANWB Fonds in iedere provincie één schoolplein om tot een verkeersplein met verschillende verkeerssituaties, waar kinderen spelenderwijs over het verkeer en verkeersveiligheid leren. Sanne van den Rotten, projectleider van ANWB Verkeerspleinen: “We vinden het belangrijk dat kinderen al jong meters maken en wennen aan het verkeer. Een verkeersplein biedt scholen én ouders de kans om hun kinderen in een veilige omgeving te leren fietsen en tegelijkertijd kennis te laten maken met verschillende verkeerssituaties. Zo sturen ze hun zoon of dochter straks met een gerust hart op pad.”

In iedere provincie één winnaar

In totaal zijn er in Friesland 27 scholen die kans maken op het ANWB Verkeersplein. Om het ANWB Verkeersplein te winnen, wordt per provincie de top drie scholen met de meeste stemmen voorgelegd aan de Adviescommissie van het ANWB Fonds. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van de school. Op basis van het aantal stemmen en de motivering op het aanmeldformulier, bepaalt de Adviescommissie uiteindelijk wie er wint. De winnaars worden op 21 juni bekend gemaakt, waarna het ANWB Verkeersplein tussen 5 juli en 10 september wordt aangelegd. Na de zomervakantie wordt het plein feestelijk geopend.

Foto: ANWB