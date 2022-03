Scholen De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân aan de slag met internationaal afvalproject ‘De Schone Stad’

FRYSLÂN – Diverse scholen uit de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en de Roemeense stad Medias (zusterstad van de gemeente De Fryske Marren) zijn gestart met het internationale afvalproject 'De Schone Stad'. Wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren was woensdag 23 maart te gast bij OBS De Ynset in Rottum.

De leerlingen zullen samen met de wethouder diverse opdrachten uit het programma gaan doen, waarna de wethouder de leerlingen informatie geeft over de afvalverwerking in de gemeenten en het belang hiervan. 'De Schone Stad' is een project voor groep 7 en 8 over afval, circulaire economie en duurzaamheid in Nederland èn Roemenië.

Deelnemende scholen

In de gemeente De Fryske Marren doen de scholen De Trieme (Sintjohannesga), Samenlevingsschool Bloei (Terherne), de Twa Fjilden (Joure), ABBS De Fluessen (Oudega), OBS ’t Swannestee (Langweer), OBS Tweespan (Lemmer) en OBS De Ynset (Rottum) mee. In de gemeente Súdwest-Fryslân doen De Opbouw (Bolsward), CBS De Bron (Bolsward), De Tienerschool (Sneek), Perspectief 10-14 (Sneek), CBS De Twine (IJlst), De Earste Trimen (Nijland), IKC Johannes Postschool (Sneek) en de Julianaschool (Sneek) mee.