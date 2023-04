Scholeksters broeden op verkeersborden gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- Collectief Súdwestkust heeft met oude verkeersborden van gemeente Súdwest-Fryslân 11 broedplateaus voor scholeksters gerealiseerd. In het kader van het Jaar van de scholekster is er extra aandacht voor deze beschermde weidevogel. De plateaus bieden bij de start van het broedseizoen een veilige broedplaats voor de scholeksters.

De broedplateaus zijn geplaatst op 11 locaties in het werkgebied van Collectief Súdwestkust, dichtbij plasdras of sloten met een hoger waterpeil. De plateaus staan 40 tot 70 cm boven het maaiveld en zijn voorzien van een laag schelpen. Ze bieden de scholekster een veilige broedplaats in gebieden met diverse andere soorten weidevogels. Buiten het bereik van roofdieren, zoals de vos en steenmarter. Met de hoogte is geëxperimenteerd om uit te vinden wat het beste werkt.

Wethouder Henk de Boer: “Dit moaie inisjatyf fan Collectief Súdwestkust draacht by oan ’e beskerming fan ’e greidefûgelpopulaasje yn ús gemeente. Dat is wichtich, om’t de greidefûgels fan grut belang binne foar de biodiversiteit. Bykommend foardiel is dat ús âlde ferkearsbuorden sa in moaie nije bestimming krije. In kreatyf foarbyld fan hoe’t je materiaal op ’e nij brûke kinne en in bydrage leverje kinne oan ’e sirkulêre ekonomy.”

Over Collectief Súdwestkust

Collectief Súdwestkust wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân. Het is voor verschillende projecten samenwerkingspartner, met onder andere It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het collectief richt zich op agrarisch natuur- en landschapsbeheer en gebiedsontwikkeling in zuidwest Fryslân. Behoud van weidevogels is hierin een belangrijk speerpunt.