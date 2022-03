“Schokeffect op South Park"

SNEEK - Deze week besloot Jan Vlap om zijn contract in te leveren. Hoewel een trainerswissel doorgaans niet al te veel te weeg brengt, zorgde die op het Zuidersportpark wel voor een schokeffect, want met Arnoud Koster als verantwoordelijke man won ONS Sneek na een serie ontluisterende nederlagen prompt met 3-0 van AZSV, “immerhin” de nummer vijf van de hoofdklasse B.

Eerste kans gelijk raak

Koster had ten. opzichte van de wedstrijd tegen SDC Putten overigens niet zo heel veel aan de opstelling van de oranjehemden gesleuteld. Alleen Patrick van der Veen keerde terug in de basis en dat ging ten koste van Mark Westra. Van der Veen beleefde met zijn ploeggenoten een vrij rustige openingsfase en dat gold ook voor de gasten. Pas na een half uur spelen sloeg de vlam in de pan, toen de eerste serieuze kans van de wedstrijd gelijk een treffer opleverde. Met een fraai afstandsschot van net buiten de zestien was het Gerben Visser die doelman Jasper te Kolste het nakijken gaf.

Boersma

Kort na die openingstreffer claimde ONS Sneek een strafschop, omdat Han van Dijk in de ogen van de Snekers door Te Kolste onreglementair zou zijn gestuit. Arbiter Elissen zag er niets in, maar wees twee minuten later aan de andere kant wel naar de stip toen Niek te Veluwe binnen de beruchte lijnen tegen de grond ging. Daarmee kreeg AZSV een uitgelezen mogelijkheid om de stand gelijk te trekken. Het rood-witte hart ging echter niet sneller kloppen, omdat doelman Tristan Boersma de “pengel" van Rik van der Eerden wist te keren.

Weer Visser

Niet lang daarna had Visser de 2-0 op zijn schoen, maar de Lemster lifte de bal in kansrijke positie over. Het had zo vlak voor rust een geweldige opsteker kunnen zijn. In plaats daarvan bleef het bij 1-0 en kon het nog steeds alle kanten op. Dat werd vroeg in de tweede helft nog maar eens bevestigd toen het eerste schot van de zijde van AZSV een doelpunt leek op te leveren. De aluminium staander was ONS Sneek echter gunstig gezind en bij de volgende poging van Joost Rasing lag Boersma in de weg. De gelijkmaker leek in die fase echter een kwestie van tijd, maar na twintig minuten was het weer Visser die Koster met een schuiver in de linkerhoek deed juichen.

Beslist

Hoewel de klok nog 25 minuten aangaf, leek de wedstrijd daarmee beslist en helemaal, toen Steyn Potma vijf minuten later na een fraaie aanval de derde Sneker treffer liet noteren. Dat leidde tot enige frustratie bij invaller Quinn Vervelde en hij mocht vervolgens vroegtijdig de kleedkamer opzoeken. Als men aan de zijde van de bezoekers al nog dacht aan de wedstrijd van twee seizoenen terug toen men in de slotminuten een 0-3 achterstand wegwerkte, dan konden die gedachten daarmee definitief richting de koelkast.

Diezelfde richting ging “man of the match” Gerben Visser even later op, want hij werd afgelost door Rico Cordes, terwijl Koster in de slotminuten ook nog Simon de Laat en Glenn Buma voor resp. Steyn Potma en Rik Koelewijn binnen de lijnen bracht. Dat laatste gebeurde kort nadat een kopgoal van “captain” Wesley Tankink was geannuleerd, omdat de middenvelder bij het luchtduel zou hebben geduwd.

Lekker

Daar kon echter niemand aan ONS-zijde om malen, want het schokeffect was toen al lang en breed bewerkstelligd. Dat gaf absoluut een heerlijk gevoel en dat lekker gevoel werd nog eens versterkt doordat de oranjehemden met dank aan doelman Tristan Boersma voor het eerst in deze competitie de nul wisten te houden en doordat de Snekers met deze overwinning de acute gevarenzone achter zich lieten.

ONS Sneek - A.Z.S.V. 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (30.), 2-0 Visser (65.)., 3-0 Steyn Potma (70.)

​Scheidsrechter: B.L.J.M.M. Elissen

​Gele kaart: Jonathan Goossen (AZSV)

Rode kaart: Quinn Vervelde (AZSV)

​Bijzonderheid: Rik van der Eerden mist penalty (39.)



Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen,, Rik Koelewijn (87. Glenn Buma), Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Niels Nadorp, Han van Dijk, Gerben Visser (77. Rico Cordes) en Steyn Potma (85. Simon de Laat)

Opstelling A.Z.S.V.: Jasper te Kolste, Freek Mulder (23. Nick van Breugel), Michael Vaags, Yordi Orriëns, Luka ter Haar (75. Yoran Ertunc), Max Rensink (66. Thijmen te Kolste), Koen Maatkamp (77. Jonatha Goossen), Bram Rensing, Niek te Veluwe, Rik van der Eerden (46. Quinn Vervelde) en Joost Rasing

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/