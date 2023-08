Schilderijen en keramiek tijdens Tsjerkepaad in Offingawier

OFFINGAWIER - In het kader van Tsjerkepaad 2023 exposeren Ann van der Marel met schilderijen en Marij de Roos met keramiek in het kerkje en dorpshuis van Offingawier.

Haar hele leven boeien bomen Ann al en het thema is dan ook vooral ‘Bomen'. Ze is niet met bomen gaan praten of knuffelen, maar ze is zich bewust van de invloedssfeer van bomen om ons heen. Takken zijn de antennes die contact maken met de omgeving. Elke boom heeft een eigen karakteristiek en ze wil dit met olieverf treffen op doek. Een goed voorbeeld is de Kaukasische vleugelnoot voor het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1907 geplant door de architect van het museum: Pierre Cuypers.

Ann schildert ook op locatie in Friesland. Langs de Franekervaart in Roodhuis of Huize “Het Gras" in Greonterp waar Gerard Reve een tijdje woonde, samen met Teigetje en Woelrat.

Ook Offingawier blijft een onuitputtelijke bron. Het Nicolaaskerkje (1335) is gerenoveerd en des te meer reden om op haar favoriete locatie te exposeren. De betonnen vloer, waar je je enkels op brak, is vervangen voor een mooie grijs geschilderde houten vloer. De bruine banken zijn verdwenen en er is licht en ruimte. De bijzondere preekstoel en het orgel zijn natuurlijk gebleven.

Marij woont bij Ann in de straat en het is dus extra leuk om samen te exposeren. Haar keramiek is organisch en heel divers met vaak prachtige glazuren. De biscuit gebakken voorwerpen worden verschillend afgewerkt met engobes, oxides, glazuren of raku gestookt. Haar werk zal in Dorpshuis “De Wier”, tegenover het kerkje te zien zijn en daar zullen ook schilderijen van Ann hangen. Tevens is er een hoekje ingeruimd voor Lysanne, de 14 jarige kleindochter van Marij. Het afgelopen jaar heeft zij de junior kunstacademie in Leeuwarden gedaan.

De expositie loopt nog t/m 10 september 2023 en is iedere zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Kerkje en Dorpshuis Offingawier.