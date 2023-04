Schilderij van Gert Jan Slotboom uit IJlst genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs

Lokaal succes

Op 17 april jl. vond de selectiedag plaats in Slot Zeist. De IJlster schilder Gert Jan Slotboom deed voor de derde keer mee en wederom is een van zijn schilderijen geselecteerd. Dit keer is het portret gekozen met de titel 'De Skriuwer'. Het is een groot werk van 170 bij 80 cm.

Over 'De Skriuwer'

Sipke de Schiffart, een bevriende Friese schrijver en dichter van Gert Jan Slotboom, is geportretteerd voor 'De Skriuwer'. Slotboom vertelt hierover: "Na een lange coronaperiode werd het weer voorzichtig mogelijk te exposeren. Op de opening van mijn expositie zag ik Sipke weer in levende lijve. Hij had in de lockdownperiode geleefd als een kluizenaar en een enorme baard gekweekt. Ik vond het prachtig te zien dat hij, hoewel verzorgd, er enigszins verwilderd uitzag. Hij vertelde dat hij zijn haar weer spoedig zou knippen en zijn baard weer zou afscheren omdat zijn vriendin daar nogal op aandrong. Voordat dat zou gebeuren heb ik voorgesteld hem eerst te portretteren. Het oorspronkelijke plan was alleen zijn hoofd te schilderen, maar toen hij op mijn atelier kwam en plaats nam op een stoel, heb ik dat idee laten varen. Hij zag er uit als een oude zeerob en dat vroeg om een portret ten voeten uit. Gekozen is voor een vergrijsd palet en een eenvoudige compositie. Om de grote vorm op het doek te accentueren is de ruimte om hem heen zoveel mogelijk leeggelaten. Daarnaast is de verfopdracht rauw. Dit alles om zijn persoonlijkheid en schrijfstijl ook op deze manier te benadrukken. Onder in het schilderij een knipoog. In een soort van cartouche, is een dennenappel aangebracht (de pijnappelklier wordt soms gezien als de zetel van de ziel). Sipke heb ik vaker geportretteerd. Dit schilderij beschouw ik als meest geslaagd."

De Nederlandse Portretprijs

Stichting DNP wil met het wedstrijdinitiatief de diversiteit en kwaliteit van de hedendaagse Nederlandse portretkunst aantonen. Daarnaast wil de stichting met de prijs een stimulans zijn voor de ontwikkeling in het portretschilderen en beeldhouwen. Winnaars in de categorie 2D en 3D ontvangen een geldprijs ter waarde van € 10.000,-, waarvan de helft bestaat uit een opdracht om bekende Nederlanders te portretteren. Deze bekende Nederlanders zijn schrijfster Jolande Withuis en schrijver en programmamaker Ronald Snijders. Zij zullen tevens de prijzen aan de winnaars uitreiken.

Naast de 2D en 3D Portretprijs wordt de publieksfavoriet en Jong Talent beloond. Ook is er een Selfieportretprijs voor scholieren. Van 9 juni tot en met 3 september zijn alle genomineerde portretkunstwerken te zien tijdens een expositie ‘Het Portret’ in Slot Zeist.