Schilderij 'De aanbidding der herders' in de Etalage van hoop van de Sneker Oosterkerk

SNEEK - Het schilderij dat vanaf Kerstavond in het glazen voorportaal van de Oosterkerk aan de Leeuwarderkade staat, is geïnspireerd op een bekend werk van Rembrandt: “De aanbidding der herders”. Het was een bijzondere keuze van schilderes Anneke Van der Werff om de geboorte van het Kind in een gewone Hollandse boerenstal te laten plaats vinden.

Het lijkt alsof ze er mee wil zeggen: Let op! Al speelde dit verhaal zich lang geleden af in een heel ver land, toch heeft het alles te maken met ons leven van elke dag. Door middel van de compositie en het licht laat het schilderij zien, dat er in deze stal iets groots gebeurd: de hemel raakt de aarde aan. Het tafereel in de Oosterkerk laat zien dat de herders net hun klompen hebben uitgedaan en op kousevoeten naar de kribbe lopen. Daar knielen ze neer. Oude en jonge mannen, en een kind. En een vrouw. Zou het de vroedvrouw zijn?

Anneke van der Werff over het schilderij:

"Ik heb me laten inspireren door een schilderij van Rembrandt, en toen het klaar was bleek Lijstenmakerij Planting er precies de goede museale lijst voor te hebben, heel oud en het was exact de goede maat!"