Schilderen op hout tijdens de kerstvakantie in Museum Houtstad IJlst

IJLST - Op woensdag 28 december is in Houtstad IJlst een leuke kinderactiviteit, want in de werkplaats van het museum kun je schilderen op hout. Daarna kan je het schilderijtje boven je bed hangen of aan iemand kado doen. Deze knutselmiddag in de kerstvakantie is van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor de volwassenen die mee zijn staat er een gids klaar om als een vorst te worden rondgeleid door het museum. Dit is inclusief koffie, thee of choco met koekje. Wel even aanmelden via: info@houtstad-ijlst.nl. Adres: Sneekerpad 14 in IJlst.

In de Kerstvakantie is Museum Houtstad IJlst geopend op woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 24 december, 1e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag is het museum gesloten.