Schilder Jentsje Fekkes uit Koudum exposeert in het kerkje van Goënga

Als huisschilder begonnen en rond zijn twintigste een geheel andere richting ingeslagen als verpleger in een psychiatrisch ziekenhuis. Middels een opleiding maatschappelijk werk in de zorgverlening blijven werken. In de jaren tachtig van de vorige eeuw gedurende 5 jaar lessen gevolgd in het schilderen met olieverf in het atelier bij kunstschilder Koosje van Keulen in Workum. In de loop der tijd in de regio exposities gehad en sinds juli 2007 vaste exposant geweest in eigen Galerie/Atelier Singel 19 te Koudum waar hij ook lessen verzorgde in het schilderen met olieverf. In 2015 gestopt met de galerie wegens omstandigheden. Geleidelijk heeft hij het schilderen weer opgepakt.

Heel lange tijd heeft Jentsje, met veel succes, realistisch geschilderd. De laatste jaren is hij op zoek gegaan naar een andere uitbeelding. Het zoeken naar meer diepte in vereenvoudiging van de uitbeelding en waarin kleur, vlak en lijn, vaak in contrast, een belangrijke rol spelen. Daarnaast ook abstract werk waarbij muziek de inspiratiebron is.

Voor meer informatie zie de site www.singel19.nl

Expositie in de kerk van Goënga; Onderdeel van Tsjerkepaed 2022

Zaterdag en zondagmiddag, 14.00 tot 17.00, vier weekenden.

20 en 21 augustus en 27 en 28 augustus

3 en 4 september en 10 en 11 september

Toegang is gratis en de kerk is ook te bezichtigen.