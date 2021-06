Schenking Sherlock Holmes hellingbaantje aan Modelspoor Museum Sneek

SNEEK- Er zijn van die schenkingen waar ze zelfs in Sneek van opkijken. Zo kreeg het Modelspoor Museum een speciaal nagebouwd hellingbaantje. Tot in de kleinste details nagemaakt.

Het hellingbaantje komt voor in één van de laatste films van Sherlock Holmes. Holmes brengt het grootste gedeelte van zijn carrière als detective door met zijn goede vriend Dr. Watson. Samen wonen ze in een appartement aan 221B Baker Street. Holmes is in totaal 23 jaar actief als detective. Schrijver en arts Sir Arthur Conan Doyle kreeg zelf genoeg van Holmes en wilde meer tijd besteden aan zijn aan tbc-lijdende echtgenote. Bovendien was hij eigenlijk meer geïnteresseerd in het genre van de historische roman.

Verhalen en Conan Doyle

De fans wilden echter meer verhalen en Conan Doyle loste dat probleem op door The Final Problem te schrijven waarbij Holmes in een gevecht met zijn aartsvijand Professor Moriarty om het leven komt. Beiden vallen in Zwitserland in de kloof van de Reichenbachwaterval. Het hellingbaantje speelde hier een belangrijke rol in. De heer Roel J. Mulder uit Bennebroek begon rond 2000 met het bouwen van het hellingbaantje. Een mooi stukje huisvlijt, nu geschonken aan ons museum. Het is de bedoeling dat het hellingbaantje met filmbeelden uit de scene volgend jaar te zien zal zijn in het museum.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.