Scheidsrechtersgilde Swette Switters massaal op herhalingscursus

Theorie en praktijk

Jaarlijks zijn scheidsrechters die tot de eerste klas van de regio arbitreren verplicht een opfriscursus te volgen waarbij theoretische en praktische vaardigheden de revue passeren. Beukers pakte de koe in een vroeg stadium bij de horens en nodigde internationaal scheidsrechter Koos Nederhoed uit om de neuzen allemaal weer dezelfde kant op te krijgen. De IJlster verzorgde vorig jaar ook de clinics bij Top en Twel en De Stânfries. “Ik vind het heel leuk en inspirerend om te doen en ik leer er zelf ook nog het nodige van”, zegt hij.

Spelregelvragen

De cursus bestond uit diverse onderdelen. Ten eerste werd de theoretische kennis opgefrist. Na een uitgebreid intro met aandacht voor o.a. de voorbereiding van een wedstrijd en de nodige feedback op de vragen vanuit de zaak werden de aanwezige scheidsrechters in kleine groepen verdeeld en moest men over een tiental spelregelvragen discussiëren wat het goede antwoord zou zijn.

Intermezzo met challenges

“Dat is een mooie manier om met elkaar van gedachten te wisselen”, constateerde Ronald Beukers. Na de bespreking vrolijkte Nederhoed de zaak nog wat op door middel van een intermezzo door een aantal challenges te laten zien en legde uit hoe dat systeem werkt. “ Dat breekt het geheel ook wat en bovendien is het iets wat ze nu wel zien met al die toernooien op tv maar hoe het allemaal werkt blijft toch wel wat vaag. Vandaar een uitleg met bewegende beelden”, verklaarde de cursusleider.

Goede punten accentueren

Na een korte pauze gingen de 25 scheidsrechters de zaal in en werden twee partijen gevormd waarbij de scheidsrechters afwisselend als eerste en tweede referee floten. Regelmatig werd het spel stop gezet en intervenieerden Ronald Beukers en Koos Nederhoed om goede punten te accentueren en tips te geven hoe bepaalde zaken anders zouden kunnen worden opgelost.

Complimenten

Na de drie uur durende sessie stonden de hoofden klaarblijkelijk weer in de scheidsrechtermodus en mocht iedereen terugblikken op een geslaagde avond in Sportzaal Wardy. “Opvallend mooi om te zien hoe goed de theoretische kennis is van deze scheidsrechters. Ik was positief en blij verrast. Compliment voor de begeleiding vanuit de club hierin”, had Koos Nederhoed vastgesteld.

Bron: Swette Switters