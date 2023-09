Scharnegoutum: Laat je horen aan GrootSneek en studenten van het Windesheim

SCHARNEGOUTUM – Heb je als dorpsbewoner altijd al eens je hart willen luchten aan journalisten, wil je je uitspreken over onderwerpen die goed (of misschien zelfs iets minder goed) gaan én een groep journalistiekstudenten van het Windesheim helpen met een productie? Dan is dinsdagavond 19 september je kans!

Schrijf je hier in!

Voor een doelgroeponderzoek en een eindproductie over actualiteit in Scharnegoutum slaan Hogeschool Windesheim en GrootSneek hun handen ineen om goed naar de inwoners het dorp te luisteren. Door middel van een focusgroep, waarin twee studenten groepen van drie personen zullen interviewen, zullen we luisteren naar jullie behoeftes en feedback.

Constructieve eindproductie

Wat we met deze informatie zullen doen? Wij willen graag een constructieve eindproductie maken. In een podcast, artikel of video gaan wij op zoek naar oplossingen voor jullie dorpsproblemen.

Wellicht ervaar je wel wat problemen; denk aan loszittende stoeptegels, te weinig activiteiten voor jouw doelgroep of kapotte lantaarnpalen, maar ook over missende faciliteiten of wellicht wel vergrijzing van het dorp?

Aanmelden

Sta je ervoor open om je hart te luchten of wil je eens een groot compliment geven aan de inwoners? Meld je dan nu aan voor onze focusgroep op dinsdag 19 september a.s. om 19:00 uur.

Uiteraard staat er een natje en een droogje – en een groep zéér dankbare afstudeerstudenten – voor je klaar. Hopelijk tot dan!

