Scharnegoutum krijgt glasvezel van DELTA Fiber Netwerk

Naar verwachting start de aanleg begin van 2022 en zal deze voor de zomer klaar zijn. Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

“De saamhorigheid is groot in Scharnegoutum.” laat het bestuur van het dorpsbelang weten. “Voor een sterker dorp dat klaar is voor de toekomst was voor ons de reden om achter deze campagne te gaan staan. We zijn blij dat het gelukt is om in deze korte periode zoveel dorpsgenoten mee te krijgen. De glasvezelverbinding zorgt voor een internetcapaciteit waar we nog heel lang mee door kunnen én er zal steeds meer te kiezen zijn qua aanbod.”

Bert Veenstra, ambassadeurscoördinator bij DELTA Fiber Netwerk voegt toe: “In deze glasvezelcampagne is Scharnegoutum de eerste plaats die voldoende animo toont. Ook in Wommels en Witmarsum zijn we nog hard aan het werk om de drempel te halen. Het is bewonderenswaardig hoe Scharnegoutum voor deze mogelijkheid is gegaan. Vanuit de providers Caiway en DELTA is er per aanmelding via GunScharnegoutumGlasvezel.nl € 50,- beschikbaar gekomen voor een gezamenlijk spaardoel. Hier gaan de gelden naar de v.v. Scharnegoutum, tennisvereniging de Skearnetikkers en het Dorpsbelang. Heel mooi om te zien dat in dit dorp zoveel verbinding boven de grond is en straks ook onder de grond ligt."