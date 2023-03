Schapen scheren en voorjaar in Cornwerd

CORNWERD - In Cornwerd worden bij deze schapenhouder de schapen al vroeg dit jaar van hun vacht ontdaan, terwijl buiten de krokussen en de sneeuwklokjes het voorjaar alvast aankondigen.

Als de schapen op stal staan kan de boer daarvoor kiezen om ze nu al te scheren. Voor de schapen is het in de lammertijd nu eenmaal hygiënischer als ze niet meer dicht in het vacht zitten.