Schansrecord in de mannenfinale van de Nederlandse Fierljep Manifestatie

IT HEIDENSKIP- Jaco de Groot heeft de 35ste editie van de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) in It Heidenskip gewonnen bij de mannen. Hij kwam tot een afstand van 21,72 meter, een nieuw schansrecord. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Suzanne Mulder (16,02 meter).

De Groot kwam in de mannenfinale drie keer over de 21 meter. In Fryslân was er dit seizoen nog niet zo ver gesprongen. Bauke de Jong kwam tot een persoonlijk record: 20,99 meter en pakte daarmee de tweede plaats. Reinier Overbeek maakte het podium compleet met 20,15 meter.

Bij de vrouwen plaatsten grote favorieten als Marrit van der Wal, Hanneke Westert en Wendy Helmes zich niet voor de finale. Suzanne Mulder kon daarvan profiteren. In haar laatste sprong kwam ze tot 16,02 meter. Drie centimeter verder dan de 15,99 van Tessa Kramer. Derde was Sigrid Bokma (15,69 meter).