Schaken en dammen in de buitenlucht: dat kan nu op het Schaapmarktplein in Sneek

SNEEK- Buiten schaken of dammen kan nu in de binnenstad van Sneek. Er staan twee speelvelden, waar liefhebbers een potje kunnen doen.

Liefhebbers kunnen schaak- en damstenen zelf meenemen of ophalen bij een sportwinkel die aan het plein grenst. "Met mooi weer is het prachtig. Ik ben er heel blij mee", zegt initiatiefnemer en schaakfan Julius Bosma.

"Vroeger werd met grote stukken geschaakt, maar de laatste jaren is daar niets meer van gekomen om een of andere reden", legt Bosma uit. "Ik zag op YouTube veel buitenschakers in grote steden en ik dacht: 'misschien is dit ook wel wat voor Sneek'."

Bosma zocht contact met de gemeente en hij had zelf wat ontwerpen gemaakt. De gemeente vond het een goed idee. "Ze hebben uiteindelijk gekozen voor deze betonnen tafels. Ze vonden het een leuk initiatief en ze hebben er meteen een damtafel bij gedaan."

Bosma hoopt dat veel mensen zullen komen voor een spelletje. Hij zit er klaar voor.

