Op een ISK leren de kinderen eerst vooral de Nederlandse taal, voordat ze verder kunnen naar andere scholen. In Fryslân zitten er ISK's in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Ook is er een tijdelijke locatie in Lemmer.

Aantal leerlingen verdubbeld

In Sneek is het aantal leerlingen, mede door het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne, in korte tijd meer dan verdubbeld. Eerder zaten er 90 leerlingen op de school, nu zijn het er 220. Daar kan niets meer bij en dus is er ook in Sneek sinds dinsdag een wachtlijst.

"Met veel creativiteit zijn we van 8 naar 14 klassen gegaan", zegt locatiedirecteur Cora van der Haar. "Naast de ruimte is het ook moeilijk om bezetting te krijgen, dus de rek is eruit."

In Sneek vielen de problemen in eerste instantie nog relatief mee, omdat de ISK daar een tweede locatie kon bemachtigen. Nu zit het ook daar tot de nok toe vol. Ruimte voor meer klassen is er niet. "De laatste twee klassen zijn al met veel creativiteit en kunst- en vliegwerk tot stand gekomen. Het is nu echt vol."

"Soep niet eindeloos verdunnen"

Van der Haar ziet zo snel geen oplossing. "Er zijn wel dingen die het probleem minder groot zouden maken, onder andere door jonge vluchtelingen minder rond te sturen langs verschillende crisisplaatsen. Het zou helpen als er veel kleine, langdurige opvang zou zijn, zodat de gezinnen, leerlingen, jongeren tot rust komen en dat er minder onderlinge mutaties zijn."

Ook het gebrek aan personeel is een groot probleem. De ISK in Sneek probeert daarom de roosters wat in te korten en sommige vakken niet meer aan te bieden, maar dat is niet ideaal, stelt Van der Haar. "Je kunt de soep niet eindeloos verdunnen, dan heb je water. Nu heb je nog kwalitatief goed onderwijs, maar met kunst- en vliegwerk. Daarom een algemene oproep: help."

