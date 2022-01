Schaduw van Toet van Lida Dijkstra op de shortlist van de Boon, de nieuwe Vlaamse literatuurprijs

DE KINPE- Het jeugdboek Schaduw van Toet van de Friese schrijfster Lida Dijkstra, met illustraties van Djenné Fila, staat op de shortlist van de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Dat is tijdens het radioprogramma Culture Club op Radio 1 bekendgemaakt in aanwezigheid van alle genomineerden in Oostende, België.

De Boon, de meest prestigieuze literatuurprijs van Vlaanderen, wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt, in twee categorieën: fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. Er zijn vijf genomineerden per categorie uitgekozen. Deze titels werden door de vakjury voor kinder- en jeugdliteratuur en de vakjury voor fictie en non-fictie geselecteerd uit in totaal 677 inzendingen.

De auteurs van alle titels op de shortlist krijgen alvast elk € 2.500, tenzij ze de Boon winnen, die € 50.000 per categorie bedraagt. Daarnaast kunnen ze ook de publieksprijs in de wacht slepen, goed voor nog eens € 5.000 per categorie. Op 24 maart 2022 worden de winnaars bekendgemaakt in Oostende.

Om Lida Dijkstra te steunen voor het winnen de publieksprijs, kan op haar boek worden gestemd via deze link: Breng je stem uit op de Boon: www.langzullenwelezen.be

Het boek vertelt het verhaal van prinses Amany, halfzusje en vrouw van kindfarao Toetanchamon, die opgroeit aan het rijke, maar ook gevaarlijke Egyptische hof en zich opwerpt als de beschermer van haar broertje en hem alles leert wat hij moet weten. Tot het noodlot toeslaat…

Titelinformatie: Dijkstra, Lida | Met illustraties van Djenné Fila | Schaduw van Toet | Gebonden, met koudfolie | 160 blz. | € 18,99 | ISBN 978 90 245 9578 5 | Leeftijd: 13+ |