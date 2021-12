Schaatsbaan RCN De Potten

SNEEK- Vanaf 19 december t/m 9 januari is de schaatsbaan bij RCN De Potten geopend. Je kunt dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur op het centrum terecht.

RCN De Potten wil vanaf de 24e natuurlijk heel graag langer open, maar dat is afhankelijk van de corona maatregelen. De koek & zopie kraam is vanaf start kerstvakantie geopend (24 december). Toegang en gebruik materiaal is kosteloos.

Bron: RCN De Potten