Schaats samen met de cast van De Tocht een stukje Elfstedentocht voor Spieren voor Spieren

En daar hebben ze jouw hulp bij nodig. Welk deel schaats jij mee voor Spieren voor Spieren? Inschrijven kan tot 15 maart.

11 etappes V an stad naar stad





Je mag natuurlijk de hele tocht van 200km schaatsen maar je kunt ook een stukje meerijden en zelf kiezen in welke 'stad' je op het ijs stapt. Kies je bijvoorbeeld voor Harlingen dan schaats je 14 kilometer naar Franeker (35 rondjes). Kies je voor Sneek als opstapplek dan rijd je in 4 kilometer naar IJlst (10 rondjes). Voor iedereen van jong tot oud is er een geschikte etappe.

Inschrijfgeld 1 euro per kilometer