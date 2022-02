“Vanmorgen liep ik (zoals eigenlijk elke dag )met de hond en de camera langs de Griene Dyk ...met nog een glimlach op't gezicht van de prachtige zonsopkomst reed ik richting huis maar uit m'n ooghoeken zag ik iets in de sloot waarvan ik na een paar seconden dacht wat was dat? dus in de achteruit en toch maar even kijken ... blij toe want het was een schaap ..gelukkig had ik de telefoon mee dus politie gebeld en die waren snel ..terwijl ik nog met de meldkamer in gesprek was waren ze al op weg naar me toe ..de mannen kregen het natte schaap er echt niet uit dus moest de brandweer erbij komen ..ook deze waren dr heel snel ..ik kreeg toestemming van de mannen om foto's te maken van hun reddingsactie ..nadat t schaap op het droge was en nagekeken zetten ze het met de neus de goede kant op (anders huppelt zo'n beest zo de sloot weer in) en aan de snuit van t schaap was te zien dat ie blij was ...ik vond het grote klasse van zowel politie als brandweer dat ze zo snel hulp kwamen bieden ..bedankt mannen ik denk ook namens het schaap en vast ook de boer”

Voor meer foto's tik op pijltjes bovenste foto