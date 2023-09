Scandinavische Woonwinkel van Oosterdijk naar Grootzand Sneek

SNEEK-Vorig jaar, begin zomer, opende Scandinavische Woonwinkel haar pop-up store op de Oosterdijk. Nu, bijna anderhalf jaar later, is er een definitieve locatie gevonden.

De showroom van de Scandinavische Woonwinkel op de Oosterdijk is nog te bezoeken tot en met donderdag 28 september. Alleen deze week zijn er aanbiedingen op veel verschillende showmodellen en voorraden.

“Daarna zullen wij de deuren voor korte tijd sluiten en verwelkomen wij (jullie/ u) vanaf donderdag 5 oktober op het Grootzand, in het voormalig pand van Jan Sikkes. Eerst nog even in een klein gedeelte van het pand om de rest te verbouwen en later groter. De nieuwe winkel biedt ruimte voor een grotere collectie aan meubels. Zo zullen er ook andere merken worden aangeboden waaronder Varier (voorheen Stokke) en zal Scandinavische Woonwinkel brand store van Skovby worden”, aldus de eigenaar van de Scandinavische Woonwinkel.