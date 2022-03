sc Heerenveen zegt acht aflopende contracten formeel op

HEERENVEEN - sc Heerenveen heeft de contracten van acht spelers die beschikken over een aflopende verbintenis formeel opgezegd.

De club neemt deze zomer in ieder geval afscheid van Ibrahim Dresevic, Siem de Jong, Lucas Woudenberg, Jan Ras, Hamdi Akujobi en Stanislav Shopov. Met Erwin Mulder en Nick Bakker gaat sc Heerenveen de komende periode nog in gesprek.

Spelers met een aflopende verbintenis moeten voor 1 april van hun werkgever duidelijkheid krijgen. Zoals bekend heeft Joost van Aken een optie in zijn contract. Het lichten van deze optie zal later in het seizoen bekeken worden.