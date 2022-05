sc Heerenveen wint in blessuretijd van AZ

Na de rust kwam Heerenveen goed uit de kleedkamer. In de 58ste minuut werd dat beloond met een doelpunt. Thom Haye zette goed door in het strafschopgebied en gaf de bal voor. Via keeper Peter Vindahl Jensen kwam de bal zo in de voeten van Sydney van Hooijdonk. Hij hoefde de bal er alleen nog maar in te tikken: 1-0.





In de 22ste minuut was Heerenveen voor het eerst gevaarlijk. Thom Haye draaide goed weg bij zijn tegenstander en schoot mar net naast. Beide ploegen kregen in de eerste helft verder niet veel kansen. Al was AZ nog wel dreigend met een afstandsschot van Pantelis Hatzidiakos.

Voorsprong snel verdwenen

Twee minuten later was het echter alweer gelijkspel. Een afstandsschot van Hakon Evjen was Heerenveendoelman Erwin Mulder te machtig. In de 65e minuut werd het nog erger voor Heerenveen: Dani de Wit kopte de bal voor de goal en Pavlidis schoot van dichtbij raak: 1-2.

Na het doelpunt deed Heerenveen er alles aan om weer op gelijke hoogte te komen. Dat leek niet te lukken, maar in de 90ste minuut viel de 2-2 toch nog. Ibrahim Dresevic speelde de bal naar Rami Al Hajj, die kaatste hem naar Amin Sarr. De Zweedse aanvaller schoot de bal er op fraaie wijze in.





Daarmee was het nog niet klaar, want diep in blessuretijd pakte Heerenveen ook nog de overwinning. Tibor Halilovic haalde vanuit de rand van het strafschopgebied uit en de bal vloog prachtig binnen: 3-2. Daarna was het direct afgelopen.