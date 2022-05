sc Heerenveen slaagt er niet in om het kampioensfeest van Ajax te verstoren

In de beginfase gebeurde er niet veel in Amsterdam. Pas na 19 minuten kreeg Ajax voor het eerst een kans, maar die was dan ook meteen raak. Nicolás Tagliafico werd vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld en schoot de bal in de goal: 1-0. Eerder in de aanval leek de bal volledig over de achterlijn, maar de arbitrage heeft dat niet gezien en de VAR kon ook geen uitsluitsel geven.

Na de goal was het eenrichtingsverkeer. Ajax kreeg meer kansen en was vrijwel constant in balbezit. Noussair Mazraoui was het dichtst bij de 2-0, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Erwin Mulder.

In de 34ste minuut viel de 2-0 toch. Ajax combineerde zich prachtig door de Heerenveenverdediging. De bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Steven Berghuis, die de bal er alleen nog maar in hoefde te tikken.

Even later was het duel helemaal gespeeld. De ploeg uit Amsterdam kreeg een strafschop na een overtreding van Ibrahim Dresevic op Berghuis. Sébastien Haller schoot de bal vanaf elf meter via de handen van Mulder binnen: 3-0.

Na rust hetzelfde spelbeeld: Ajax kreeg kans op kans. In de 49ste minuut had het al raak moeten zijn, maar Berghuis schoot een voorzet voor open doel over. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd raakte Mohammed Kudus de lat.

In de 85ste minuut werd het 4-0. Na een lange bal van Devyne Rensch schoot Mohamed Daramy de bal tegen Mulder aan. In de rebound tikte Brian Brobbey de bal in het lege doel. Edson Álvarez bepaalde even later de eindstand op 5-0 door de bal na een vrije trap van dichtbij binnen te schieten.

Dat was slecht nieuws voor Heerenveen in de strijd om de achtste plaats. Alle concurrenten wonnen woensdag niet. NEC verloor echter slechts met 3-2 van PSV. Daardoor gaat de ploeg uit Nijmegen over Heerenveen heen op de ranglijst.