sc Heerenveen pakt puntje bij Sparta

Aan de andere kant waren Thom Haye en Sydney van Hooijdonk dichterbij. De eerste schoot en raakte de onderkant van de lat, de tweede scoorde de rebound wel maar stond buitenspel.

Beide ploegen kwamen in de eerste helft niet veel verder dan kansjes. Tot het tien minuten voor tijd ineens flink mis leek te gaan voor Heerenveen. Rami Kaib nam de bal met de hand mee bij het uitverdedigen: penalty.

Lennart Thy mocht aanleggen maar Mulder was de betere en viste de bal uit de kruising. Dat was alweer even geleden: de vorige zestien strafschoppen die Heerenveen tegen kreeg vlogen erin.

Meteen na rust ging het weer mis. Ibrahim Dresevic tikte Thy heel licht aan, maar volgens scheidsrechter Lindhout was dat genoeg voor een penalty. Deze keer mocht Vito van Crooij aanleggen en hij scoorde wel.

Heerenveen zocht steeds duidelijk naar de gelijkmaker en die kwam er in de 67e minuut door Amin Sarr. De spits werd de ruimte ingestuurd door een diepe bal van Nick Bakker. Oog in oog met Okoye schoot hij de bal rustig in de verre hoek: 1-1.

Met op en neergaand voetbal probeerden beide ploegen er nog wat meer dan een puntje uit te slepen. Maar echt gevaarlijk werden ze beide niet meer.