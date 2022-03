sc Heerenveen pakt kostbare punten met winst op Heracles Almelo

Heracles probeerde met een driedubbele wissel nog iets van het duel te maken. Vijf minuten voor tijd leverde dat de gelijkmaker van Bakis op, maar zijn goal werd op aangeven van de grensrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Nick Bakker zorgde er daarna voor dat Heerenveen drie punten kon bijschrijven door een vrije schop van Haye binnen te lopen bij de tweede paal.

Heerenveen had negen wedstrijden in de competitie op rij niet gewonnen. Door de overwinning komt de ploeg van Ole Tobiasen op dertig punten uit 27 wedstrijden. Het volgende duel is op 3 april in Rotterdam tegen Sparta.