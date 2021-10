SC Genemuiden legt ONS Sneek over de knie

SNEEK- Na de goede competitiestart waarbij ONS Sneek zelfs even runner-up was en de club vol trots de daarvan getuigende pagina op Teletekst liet zien. lijkt de renaissance op "South Park" - in ieder geval voor even - voorbij. De ploeg van trainer Jan Vlap had gisteren tegen SC Genemuiden namelijk weinig in de melk te brokkelen en werd met een 0-4 nederlaag over de knie gelegd.

De ploeg van trainer René van der Weij zette meteen de toon en kreeg vrijwel onmiddellijk na de aftrap een kans uit de buitencategorie. De inzet van Oussama Ben-Kaddour was echter net niet hard genoeg, waardoor Gabriël Fernando de Snekers voor een achterstand kon behoeden. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nadat een poging van Joran Swart te ruim bemeten was, sloegen de bezoekers na een vrije trap van Gerben Visser in de omschakeling genadeloos toe. Doelman Hidde Streutker bezorgde de bal bij Nouredinne Boutzamar (ex-Harkemase Boys) en met een ragfijne pass vond hij Ben-Kaddour die doelman Tristan Boersma uitkapte en vervolgens de 0-1 binnen schoof.

Marge verdubbeld

Niet veel later leek de marge te worden verdubbeld toen Rick Doorn na een verre inworp van Bart-Jan Brouwer het net vond. De tweede treffer werd vanwege een overtreding echter geannuleerd, maar leek gelet op de dominantie van de gasten slechts een kwestie van tijd en die tijd leek op slag van rust aangebroken, toen Ben-Kaddour opnieuw op avontuur ging. Doelman Boersma kwam echter als winnaar uit de strijd en wierp zich bij de rebound van Lars Miedema andermaal in de baan van het schot.



Daarvoor had ONS Sneek met een inzet van Patrick van der Veen een corner verdiend, maar die leverde verder geen gevaar op. Het was in ieder geval een teken van leven, maar tot een echte reïncarnatie zou het niet komen. Integendeel, niet lang na rust mocht SC Genemuiden een hoekschop nemen en de door Ben Kaddour ingebracht bal werd door centrale verdediger Jens Jurn Streutker langs de kansloze Boersma gekopt (0-2).



SC Genemuiden was en bleef ook daarna de bovenliggende partij en met name Ben-Kaddour liet met enige regelmaat in en rond de Sneker zestien de alarmbellen afgaan. Het bleek mede door het goede werk van Boersma vooralsnog bij loos alarm. Met nog dik tien minuten op de klok moest de dappere Sneker sluitpost echter alsnog het hoofd buigen, toen Ben-Kaddour bij zijn zoveelste expeditie een aantal verdedigers achteloos van zich afschudde en vervolgens met een diagonaal schot Boersma voor de derde keer het nakijken gaf.



Met nog dik tien minuten op de klok was de wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd was, daarmee wel beslist, al probeerde Jermaine Bregita de middag nog van de spreekwoordelijke eer te voorzien. Hidde Streutker wilde echter van geen wijken weten, iets wat zijn collega in de slotminuut nog wel een keer moest doen, toen Ben-Kaddour na een fraaie dieptepass een vrije doortocht kreeg en even later de eindstand op 0-4 bepaalde. Daarmee kwam een einde aan de prachtige thuisbalans van de Snekers en lijkt de renaissance zoals hiervoor al werd vermeld, voor even voorbij.

