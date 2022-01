SC Cambuur Voetbalkampen 2022 ook in Sneek

LEEUWARDEN-Speciaal voor alle kinderen, jongens én meisjes in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar, die niets liever doen dan voetballen organiseert SC Cambuur in 2022 op nóg meer verschillende locaties in Friesland de SC Cambuur Voetbalkampen.

Buiten de locaties in Leeuwarden zullen er bijvoorbeeld ook SC Cambuur Voetbalkampen plaatsvinden in Franeker, Sneek en op Terschelling. Meer informatie is te vinden via www.cambuur.nl/voetbalkampen

SC Cambuur Techniektrainingen in 2022

Vanaf zondagochtend 6 maart 2022 kan er ook 10 weken getraind worden bij de SC Cambuur Techniektrainingen in het Cambuur stadion. Bij de nieuwe cyclus van de SC Cambuur Techniektrainingen kunnen enthousiaste voetballers en voetbalsters 10 weken lang hun voetbalvaardigheden extra ontwikkelen. Meer informatie is te vinden via: www.cambuur.nl/techniektrainingen