Sc Bolsward wint burentwist van v.v. Nijland

NIJLAND - Niet bij alle clubs was er sprake van een vrij voetbalweekend. In Nijland stond de derby tegen Sc Bolsward op het programma. Een inhaalkraker in de 3e klasse A, die veel publiek naar het Zweitse Huitema Sportcomplex trok. De wedstrijd werd onlangs op 21 januari nog afgelast omdat het veld van Nijland toen niet te bespelen was vanwege het slechte weer.

De burentwist leverde een 1-2 overwinning op voor Sc Bolsward, dat hiermee weer medekoploper wordt naast Heerenveense Boys. In de eerste helft verweert Nijland zich kranig tegen Sc Bolsward, maar kan niet voorkomen dat de Bolswarders in de 16e minuut op voorsprong komen door een strafschop genomen door Bart Gietema. Volgens de Nijlanders een gemakkelijk gegeven strafschop. Voor het veelscorende Sc Bolsward was het was alweer de 60e treffer van dit seizoen. Vorige week was er nog een zevenklapper tegen Oeverzwaluwen.

In de tweede helft is het opnieuw al vrij snel raak voor de Bolswarders, dankzij een fraaie treffer van Wilco Folkerts op 0-2 komt. Pas in de slotfase kan Nijland iets terug doen in een wedstrijd die dan al gespeeld is. Erwin Hoekstra maakt in blessuretijd de tegentreffer voor Nijland, dat op de 8e stek blijft staan op de ranglijst