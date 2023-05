Sc Bolsward voor de tweede keer op rij kampioen

BOLSWARD - De cijfers zijn indrukwekkend. Met 21 overwinningen, 4 gelijke spelen en meer dan 100 doelpunten is Sc Bolsward kampioen geworden van de de 3e klasse A. Toch duurde het pas tot de laatste competitieronde voordat de schaal uitgereikt kon worden, omdat Heerenveense Boys ook meestreed om de titel en voortdurend in het kielzog van de Bolswarders bleef.

Een misstap kon Sc Bolsward zich dus niet veroorloven en daarmee bleef de strijd om het kampioenschap tot het laatst spannend. Maar gistermiddag lieten de Bolswarders op het eigen sportpark Het Bolwerk zien dat zij toch wel echt de beste zijn dit seizoen. De buren uit Nijland werden met 4-1 verslagen en dus kon het feest beginnen in Bolsward.

Vorig seizoen, eveneens in het Pinksterweekend, werd Bolsward kampioen van de 4e klasse. Toen was al duidelijk dat de ambities van de club verder reikten. Trainer Dick Schuurman werd aangetrokken en er kwamen doelpunten bij met de terugkeer van Davey Lohman (dit seizoen goed voor 28 treffers). Vanaf het begin was Sc Bolward al titelkandidaat en dat hebben ze met goed voetbal en veel doelpunten waar gemaakt ook.