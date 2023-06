SBO De Súdwester in Sneek energie-neutraal met advies en subsidie van KlimOp

SNEEK - Het 500ste advies fan KlimOp is uitgevoerd en wel bij SBO De Súdwester in waterpoortstad Sneek. De school voor speciaal basisonderwijs heeft advies en subsidie via de provincie gekregen om de school te verduurzamen.

“De keuze voor ledverlichting hadden we al gemaakt. Maar via KlimOp hebben we advies in kunnen winnen om onze school verder energie-neutraal te maken. Dit doen wij nu via zonnepanelen in combinatie met een hybride-warmtepomp. KlimOp heeft ons geholpen met het opstarten van dit traject, en zo hebben we het juiste advies in kunnen winnen. Daar zijn wij erg blij mee!" aldus Freek Prins, bestuurder van SBO De Sudwester.

KlimOp staat voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma, een programma dat de provincie Fryslân met hulp van het Rijk heeft opgezet. Een voorbeeld hiervan is dus een kosteloos verduurzamingsadvies voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, zoals scholen.

Bron: Provincie Fryslân