Saxofoondocent Edith Bakker met Stedelijk Muziekkorps Sneek bij Topzondag met Koffiegeur

SNEEK - Saxofonist Edith Bakker treedt zondag 28 november op met het Stedelijk Muziekkorps Sneek tijdens een nieuwe editie van Topzondag met Koffiegeur. Op het programma in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek staat onder andere Concerto van David Maslanka, waaruit het eerste deel 'Fire in the Earth' wordt gespeeld. Bakker is saxofoondocent bij kunstencentrum Atrium en speelt in het Zweedse Rollin'Phones. Haar solistisch optreden bij de Topzondag wordt omkleed met topcomposities voor blaasorkesten.

Stedelijk Muziekkorps Sneek

Ooit ontstaan uit de muziek bij de Schutterij van Sneek, heeft het bijna 100-jarige orkest zich ontwikkeld tot een flexibel harmonieorkest. Zo heeft het in een symfonische setting vaak gespeeld met lage strijkers, terwijl op een ander moment een compleet combo is ingevlogen voor een metropoolbezetting. Het Stedelijk Muziekkorps Sneek is jaarlijks te beluisteren in Theater Sneek tijdens het nieuwjaarsconcert, in de Martinikerk op kerstavond, in de Ielânen op Koningsdag en op 4 mei bij de herdenkingsplechtigheid in Sneek.

Edith Bakker

Edith Bakker studeerde klassiek saxofoon bij Jan Schoemaker aan het Prins Claus Conservatorium en bij Christer Johnsson aan de Kungliga Musikhögskola in Stockholm. Als uitvoerend musicus is Bakker werkzaam in het Zweedse saxofoonkwartet Rollin'Phones, waarmee zij optreedt in heel Scandinavië en Europa. Daarnaast treedt Bakker regelmatig op als soliste met pianobegeleiding en met koren en orkesten. Ze is als saxofoondocent verbonden aan kunstencentrum Atrium en heeft haar eigen lespraktijk. Met Rollin'Phones geeft Bakker in binnen- en buitenland workshops op muziekscholen en masterclasses op conservatoria.

Het optreden van Edith Bakker met het Stedelijk Muziekkorps Sneek in de Noorderkerkzaal (ingang kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof) begint om 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) en duurt ongeveer een uur.

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van CKS in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Regelmatig treden docenten op van kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. Kaarten zijn te bestellen via de website van Theater Sneek: theatersneek.nl.