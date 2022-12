Save-the-date: symposium ‘Betere kwaliteit van leven met en na kanker’

SNEEK- Op zaterdag 4 februari 2023 is het Wereldkankerdag. Een dag waarop we ieder jaar stilstaan bij de impact van deze ziekte, waar één op de drie Nederlanders mee te maken krijgt. Op deze dag organiseren Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) en De Skulp (centrum voor leven met en na kanker) een symposium met het thema Betere kwaliteit van leven met en na kanker.

Interesse?

Noteer bij interesse de datum 4 februari alvast in uw agenda! Het complete programma en aanmeldformulier delen we in januari via de website van De Skulp.

Het symposium vindt plaats in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, van 13.30 tot 16.30 uur.

Experts en ervaringsdeskundigen (gasten van De Skulp) geven presentaties. De koren Zingen voor je leven en gelegenheidskoren komen zingen.

Het programma:

Vermoeidheid tijdens en na kanker (13.30 uur, door revalidatiearts Irene Jetten en een gast van De Skulp)

Hoe werk je zelf aan Positieve Gezondheid? (14.30 uur, door coördinator van De Skulp Annie Adema en een gast van De Skulp)

Samen beslissen: theorie en praktijk (15.30 uur, door wetenschappelijk adviseur Zorgbelang Fryslân Guus Schrijvers en internist-oncoloog Gerrit-Jan Veldhuis)

Het koor in Nij Smellinghe start om 16.00 uur. In de andere Friese ziekenhuizen, die ook onderdeel zijn van het ONF, zingen koren van 16.00 tot 16.30 uur op de Oncologieafdelingen.

Om het evenement compleet te maken zijn er in Nij Smellinghe kraampjes waar u informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld haarwerken en Oncologische Fysiotherapie. Voor ontspanning biedt De Skulp in samenwerking met Netwerk Massage bij Kanker massages aan.

Het belooft een mooie, informatieve middag te worden. Komt u ook?

Het Oncologisch Netwerk Friesland is een netwerk van oncologische samenwerking van Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord, het Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, het Radiotherapeutisch Instituut Friesland en Pathologie Friesland. Deze organisaties en De Skulp weten elkaar goed te vinden en werken steeds meer met elkaar samen.