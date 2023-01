Sandra de Boer aangesteld als algemeen directeur/bestuurder Empatec

Over Sandra de Boer

Sandra de Boer is geboren en getogen in Sneek en woont nog steeds met veel plezier in de regio Súdwest-Fryslân. Hierdoor is zij goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen en de cultuur in de regio. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt op het snijvlak van commercie, politieke omgeving en bestuur. Momenteel vervult zij de rol als statutair bestuurder bij de kinderopvangorganisatie Skid.

De overstap naar het bedrijf Empatec

Sandra de Boer vindt het van belang om in haar werk een maatschappelijke relevante bijdrage te leveren. Ze kijkt ernaar uit om leiding te gaan geven aan Empatec, waar 1100 medewerkers dagelijks werkzaam zijn binnen de vakbedrijven of bij ondernemers in de regio. De doorontwikkeling van Empatec tot een werkleerbedrijf ziet ze als een belangrijke opgave in goed samenspel met de betrokken gemeenten.

Breed gedragen keuze

De Raad van Commissarissen, de Algemene vergadering van Aandeelhouders, de Ondernemingsraad en het directieteam van Empatec kijken uit naar de samenwerking met Sandra de Boer. De nieuwe bestuurder is in hun ogen een verbinder, die als boegbeeld kansen kan bieden aan talentvolle medewerkers, die voor het bedrijfsleven en de samenleving van groot belang zijn.