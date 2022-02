Sander ten Bosch nieuwe directeur Stichting Sneekweek i.o.

SNEEK- Sander ten Bosch wordt de interim directeur van de Stichting Sneekweek in oprichting. Met Sander ten Bosch haalt de nieuwe Stichting gelijk een berg ervaring in huis. De uit Assen afkomstige Ten Bosch is directeur van de Stichting TT week in Assen, in 2019 was hij projectleider bij Delfsail en afgelopen jaar was hij actief als ad interim directeur in Zandvoort en verantwoordelijk voor de ‘side events’ van de Formule 1. Hij is een professional op het gebied van procesmanagement van (grootschalige) evenementen.