Samenwerkingsverleningsovereenkomst (SWO) tussen de Dienst Noardwest Fryslân en Empatec NV.

SNEEK- Op woensdag 16 maart 2022 hebben directeur Marius Jellema namens de Dienst Noardwest Frys lân en directeur a.i. Ray Geerling namens Empatec NV de samenwerkingsovereenkomst (SWO) voor het jaar 2022 ondertekend. In deze SWO zijn de afspraken voor samenwerking op het gebied van re-integratie vastgelegd tussen de Dienst Noardwest Fryslân en Empatec NV voor de periode van januari t/m december 2022. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Pastiel, dat een onderdeel is van Empatec NV.

Over de samenwerkingsovereenkomst

Empatec NV werkt al lange tijd samen met de Dienst Noardwest Fryslân op het gebied van re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook dit jaar zijn er afspraken gemaakt over het aantal trajecten. Empatec N.V. gaat in 2022 ruim 220 mensen uit de gemeente Harlingen en Waadhoeke met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden in een re-integratietraject naar werk. Tijdens het traject werken we aan de vakvaardigheden en werknemersvaardigheden. Daarnaast bieden we de mensen o.a. workshops, opleidingen en deelname aan projecten naar werk. Het doel is om ruim 50% van de mensen die een traject doorlopen aan een betaalde baan te helpen. De contractuele waarde van de overeenkomst beloopt op jaarbasis bijna een miljoen euro.