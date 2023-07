Samenwerkingsschool in Woudsend heeft een nieuwe naam.

WOUDSEND - Afgelopen donderdag heeft het onderwijsteam van de samenwerkingsschool in Woudsend de naam van de nieuwe school bekend gemaakt aan ouders en kinderen. De school zal 'Tusken de Marren' heten. Een mooie passende naam. Woudsend ligt letterlijk ‘tusken’ het Slotermeer en het Heegermeer en is groot geworden door de handel en de scheepvaart.

De positie tussen de meren heeft het dorp in het verleden veel gebracht. In Woudsend hopen ze dan ook dat de nieuwe school de gemeenschap veel gaat brengen. De Meester van der Brugschool en de Bonifatiusschool in Woudsend gaan per 1 augustus fuseren. Ze blijven voorlopig wel in hun eigen gebouw. Op den duur moet er een nieuwe school komen in het dorp.

Donderdagochtend hebben de kinderen van Woudsend voor het eerst met veel plezier gewerkt in hun nieuw groep. Op maandag 4 september om 13:45 uur wordt samen met ouders, kinderen en betrokkenen de school officieel geoped en zal de vlag met het nieuwe logo gehesen worden.



Bron: Woudsendonline.nl