Samenwerking met Groepen Friesland verhoogt gastvrijheid in regio verder

De bijzondere groepsaccommodaties van Groepen Friesland worden aangeboden via het zoek- en boeksysteem van VVV Waterland van Friesland. Daarmee zijn de nog vrije accommodaties direct online vast te leggen door de websitebezoeker. De klantenservice en de backoffice worden eveneens uitgevoerd door de regiomarketingorganisatie. “Direct online kunnen boeken is voor veel toeristen ontzettend belangrijk”, weet Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “De toekomstige bezoeker van Friesland kan hiermee direct zoeken via de persoonlijke wensen. Als er een geschikte locatie is gevonden, wordt meteen duidelijk of de gekozen accommodatie in een bepaalde periode nog beschikbaar is. Als dat zo is, kan de boeking direct in gang worden gezet. Dat is ontzettend gastvrij. Het onmiddellijk kunnen boeken is voor veel mensen een extra motivatie om meteen te beslissen.”

Elkaar versterken

Volgens Rienk de Jonge van Groepen Friesland hebben de eerste boekingen al plaatsgevonden, onder meer bij familiehuis De Weyde Blick in Warns. “Het is heel mooi hoe VVV Waterland van Friesland en Groepen Friesland elkaar op deze manier versterken. We zijn blij dat we in onze zoektocht naar een nieuwe online tool bij VVV Waterland van Friesland zijn uitgekomen.” Rienk vertelt dat de website van Groepen Friesland was verouderd en dat nieuwe boekingssystemen te duur of niet geschikt bleken. “Tijdens onze zoektocht kwamen we uit bij VVV Waterland van Friesland. Die werkt al geruime tijd met Travelbase, een oplossing die naadloos aansluit bij elke hospitality onderneming.”

Zichtbaar en overzichtelijk

Groepen Friesland heeft vervolgens alle 27 groepsaccommodaties die bij de vereniging zijn aangesloten, laten opnemen in het zoek- en boeksysteem. “Daardoor is het nu mogelijk om de accommodaties te filteren en enkel het resultaat daarvan te tonen op onze nieuwe website www.groepenfriesland.com. Ook op de website van VVV Waterland van Friesland is ons aanbod op deze manier te vinden. Dat maakt dat we nog beter zichtbaar zijn en ons aanbod nog overzichtelijker is. Met Groepen Friesland bieden we een diversiteit aan accommodaties waarmee elk reisgezelschap een passend onderkomen kan vinden. Dat is nu nog eenvoudiger online te vinden en te reserveren. We maken het hiermee groepen heel makkelijk om een vakantie in onze mooie provincie te plannen.”

Over Groepen Friesland

Groepen Friesland is een initiatief van een aantal unieke groepsverblijven op de mooiste locaties in Friesland. Het samenwerkingsverband staat voor gastvrijheid, kwaliteit en veiligheid. Er zijn 27 groepsaccommodaties verspreid door heel Friesland aangesloten. Door als groepsaccommodaties verenigd te zijn, is het mogelijk om als branche beter gehoord en gezien te worden. Dat dit effect heeft, blijkt onder meer uit het feit dat onlangs door de provincie een subsidieregeling voor verduurzaming van groepsaccommodaties is vrijgegeven.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.