Samenwerking leidt tot succesvol oriëntatietraject Horeca

SNEEK - Afgelopen twee weken is in samenwerking met het UWV, Pastiel, de Gemeente Leeuwarden en de horeca opleiding van ROC Friese Poort in Sneek, onder de vlag van Fryslân werkt! een oriëntatietraject verzorgd. Tijdens dit traject maakten 12 enthousiaste deelnemers kennis met het werken in de horeca op de locatie van Lokaal55.

De groep werd in tweeën gedeeld. De eerste groep leerde de basisvaardigheden in de bediening, zoals het lopen met een dienblad en borden en biertappen. De tweede groep ging aan de slag in de keuken en kreeg van een ervaren leermeester les in de basisvaardigheden en snijtechnieken. Dit resulteerde in een lekkere maaltijd voor de gehele groep. De week daarna, tijdens de tweede bijeenkomst, werden de rollen omgedraaid. Een enthousiaste deelnemer vertelt trots: “De gasten van Lokaal55 zagen mij al aan voor één van de medewerkers”.

Verschillende werkgevers uit de horecabranche gingen daarna in gesprek met de deelnemers over eventuele beschikbare werkplekken. Zes van deze deelnemers gaan hoogstwaarschijnlijk op (korte) termijn al aan de slag! Na afloop ontvingen alle deelnemers een certificaat van deelname. Al met al een zeer geslaagd traject!