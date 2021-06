Samenwerking BVB Landscaping en Donker Groen: Kwaliteitssubstraten nu ook in Noord Nederland verkrijgbaar

BVB Landscaping, onderdeel van Kekkilä-BVB en al meer dan 100 jaar producent van substraten van de hoogste kwaliteit voor de wereldmarkt, heeft in Nederland een duurzaam kwaliteitsimago en een sterke marktpositie. Om deze positie in Noord-Nederland verder te versterken en klanten nog beter te bedienen, was de organisatie op zoek naar een samenwerking in het noorden en noordwesten van het land. Met Donker Groen kan dit worden gerealiseerd.

Familiebedrijf

Donker Groen, onderdeel van Donker Groep, groot familiebedrijf van creatieve groendenkers en doeners, produceert vanaf heden BVB Landscaping substraten op hun locatie in Sneek en investeert met BVB Landscaping verder in productontwikkeling en verduurzaming van (maatwerk) substraten. Vooralsnog zullen de eigen substraten van Donker Groen ook nog te bestellen zijn. Op lange termijn is het de bedoeling dat de productie van BVB substraten in Sneek steeds verder zal worden uitgebreid. Zo kan voor ieder type groenproject en groeiplaats in het noorden van het land substraat worden geleverd van dezelfde stabiele, uniforme kwaliteit, zoals klanten dat gewend zijn te krijgen van BVB Landscaping.

Marc Spierings, Business Manager BVB Landscaping is erg blij met de samenwerking: ’Gezamenlijk creëren we een duurzame openbare ruimte met maatwerk substraten voor groeiplaatsverbetering. Met een eigen onderzoeksafdeling, een strikte kwaliteitsborging en een eigen kennisplatform dragen we bij aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Het is fantastisch dat we dit nu kunnen uitbreiden naar Noord- en Noordwest-Nederland’.

Richard Eilander, Rayonleider Noord West van Donker Groen, deelt deze visie en duurzaamheids-ambitie: ‘BVB Landscaping is een partner met wie wij onze duurzaamheidsambitie op het gebied van hoogwaardige substraten kunnen realiseren in Noord- en Noordwest-Nederland. Met de productielocatie in Sneek wordt de Noord-Nederlandse markt beter bereikbaar voor BVB-producten. Hierdoor houden we de transportafstand en de milieubelasting zo laag mogelijk. Dit geeft concrete invulling aan onze duurzaamheidsambitie om in 2035 volledig duurzaam te opereren. Zonder negatieve impact, maar met een herstellende bijdrage aan de aarde en alles wat daarop leeft’.