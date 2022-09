Samenspeeldag Speeltuin Noordoosthoek Sneek

SNEEK- Op zaterdag 17 september a.s. is er in de speeltuin Noordoosthoek weer een feestelijke samenspeeldag. Het thema van deze dag is “GIGA GROEN”.

Gezellig knutselen met materiaal uit de natuur. Kinderen kunnen geschminkt worden en er is nog veel meer te doen. Het belangrijkste is lekker samenspelen in de giga groene speeltuin. “Je mag als je wilt groene kleren aantrekken. Neem je vriendjes, vriendinnetjes en je ouders mee. Ieder kind is welkom, valide of minder valide. De speeltuin is aan de dr. Kuyperlaan 3 A”, aldus de organisatie.