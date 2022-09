Samenspeeldag Speeltuin Noordoosthoek gaat niet door

SNEEK - Vandaag, 17 september zou Speeltuin Noordoosthoek weer een Samenspeeldag organiseren. Deze keer met het thema 'Gigagroen'. Lang is er getwijfeld maar toch is besloten om, gelet op de weersverwachting (buien en 15 graden), deze dag af te lasten. Helaas!

"We vinden dit zelf heel erg jammer.. maar het is te koud en te nat in de speeltuin, om er leuk te spelen. We gaan deze dag verplaatsen naar een andere keer in het volgende seizoen. De speeltuin is nog tm 10 oktober geopend, bij mooi weer van 14.30u tot 16.30u!"