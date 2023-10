Samen voor schone wateren: Súdwest-Fryslân in actie tijdens Skjin Wetter!

Op die donderdag gaan ze creatief aan de slag met het gevonden afval. Ze maken ludieke voorwerpen en monsters van tijdens een workshop. In de gemeente Súdwest-Fryslân gaan CSG Bogerman Koudum, Suver Skjin, Duikvereniging Moby Dick, Marne College, Aeres VMBO, Scouting Tibrag Sneek, Roeivereniging de Geeuw, Kinderwoud locaties Wommels, Scharnegoutum en Sneek en Lionsclub Sneek op een ander moment in de actieweek meehelpen om de gemeente schoner te maken. Lions Nederland doen samen met de Uni van Waterschappen mee aan een jaarlijks opruimevenement om zwerfafval tegen te gaan. Dit jaar heeft de Friese tak besloten om ook aan te sluiten bij Skjin Wetter.

Afval bestaat niet

Bestaat afval eigenlijk wel? Als je het aan de projectleider van Skjin Wetter vraagt niet. Lemke Statema, legt uit: “Vaak kunnen we spullen die we weggooien nog prima gebruiken of laten repareren. Als dat niet meer mogelijk is, kunnen we het recyclen zodat het weer een nieuw product wordt. Pas als je iets niet meer kunt hergebruiken, repareren of recyclen is het afval.” Lemke is positief over de nieuwe statiegeld regels: “Deze regels zorgen ervoor dat we ons ervan bewust worden dat deze verpakkingen van waarde zijn. Daardoor zullen ze veel minder in het milieu rondzwerven en goed gerecycled worden.”



De feestelijke afsluiting van Skjin Wetter vindt plaats op 14 oktober om 14.00 uur in Leeuwarden voor Natuurmuseum Fryslân. Dit is tevens de opening van de tentoonstelling 'De Grote ZooiZee'. De deelnemers van Skjin Wetter kunnen meedoen aan een jutterswedstrijd door hun meest kostbare, opvallende of mooiste vondst in te leveren. Deze schat krijgt een plekje in het Skjin Wetter Juttershuisje in het museum. Alle deelnemers van Skjin Wetter mogen op zaterdag 14 oktober na de afsluiter van Skjin Wetter 'De Grote ZooiZee' bezoeken.



Later dit jaar zullen er ook nog activiteiten plaatsvinden in het thema van Skjin Wetter. Zo kun je in november meedoen aan een Zero Waste wandeltour in Sneek, Leeuwarden, Dokkum of Harlingen. Tijdens deze tour leer je hoe je in deze steden afvalvrij boodschappen kunt doen. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door het sponsorbedrag dat Skjin Wetter heeft ontvangen van de Leeuwarder Rotary Clubs. Pieter de Haan, lid van de Rotary Clubs van Leeuwarden: “De vijf Leeuwarder Clubs zetten zich in voor het klimaatprobleem; dichtbij huis en ook wereldwijd. Water is een speerpunt, dus we werken graag mee aan schoon water met middelen én door zelf aan de slag te gaan.”



Skjin Wetter in Fryslân

Skjin Wetter is een jaarlijks terugkerend schoonmaakevenement, wat mogelijk wordt gemaakt door de FMF en Wetterskip Fryslân. Dit jaar vindt Skjin Wetter plaats in 9 Friese gemeenten: Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke. Ruim 2000 vrijwilligers doen met hun club, vereniging, organisatie, school of onderneming mee door samen op te ruimen. Skjin Wetter heeft als doel om Fryslân schoner te maken én te houden. Naast de opruimacties worden er ook leerzame theaterlessen aangeboden door Wetterskip Fryslân. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld door Theater Smoar voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze lessen leren de leerlingen op een humoristische en interactieve manier over de gevolgen van zwerfaval op onze leefomgeving.