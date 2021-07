Samen vieren we de Simmer yn Súdwest

SNEEK- Kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân hoeven zich niet te vervelen deze zomer. Van 12 juli tot 20 augustus kunnen ze zich aanmelden voor tal van leuke activiteiten op verschillende plekken in de gemeente. Op maandag 12 juli verzorgen wethouders Mark de Man en Bauke Dam de aftrap van het programma ‘Simmer yn Súdwest’ in Pingjum, Bolsward en Sneek.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van Cultuurbureau Akte2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Samen hebben zij een programma opgezet met activiteiten als zeilen, suppen, voetballen, springkussens en een te gekke Whipe-outbaan. Kinderen kunnen ook naar een theatervoorstelling, straattheater of zelf creatief aan de slag op een van de deelnemende buurtcampings.

Op de eerste dag, maandag 12 juli, bezoeken wethouders Mark de Man en Bauke Dam de volgende drie activiteiten:

Activiteit: Buurtcamping + workshop drummen

Tijd: 13:30 – 14:00 uur

Locatie: Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12 in Pingjum

Activiteit: Workshop toneel en tekst

Tijd: 14:30 – 15:00 uur

Locatie: Patershuis Bolsward, Grote Dijlakker 40 in Bolsward

Activiteit: Whipe-out

Tijd: 15:30 – 16:30 uur

Locatie: IJsbaan Sneek, Leeuwarderweg 91 in Sneek

Het volledige programma op www.simmerynsudwest.frl.

Sinds 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân gezinnen met een laag inkomen of een uitkering een week vakantie aan op een vakantiepark in Nederland. Doordat dit jaar veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, zijn veel vakantieparken volgeboekt en kiest SWF voor een alternatief om de gezinnen die wat minder te besteden hebben, toch iets extra’s te bieden. Deze gezinnen mogen dit jaar een dagje weg naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden. Daarnaast kunnen ze zich inschrijven voor diverse activiteiten. Omdat veel mensen het afgelopen jaar geraakt zijn door de coronacrisis, biedt SWF dit jaar ook activiteiten aan voor een bredere doelgroep. De gemeente Súdwest-Fryslân gunt alle kinderen in de gemeente een fijne vakantie.