Samen muziek maken in het Sneker Talenten Orkest

SNEEK- Op donderdagmorgen 31 maart om 10.00 uur is in wijkgebouw De Schuttersheuvel de eerste repetitie van het Sneker Talenten Orkest. Een orkest voor volwassen zonder en met muzikale ervaring die het leuk vinden om samen muziek te maken. Alle instrumenten zijn welkom. De begeleiding en organisatie is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem.

Iedereen kan meedoen

“Iedereen kan meedoen”, zegt Guus. “Bij ons hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. Wij leren mensen een instrument te bespelen en samen muziek te maken. We beginnen bij nul. En dan kijken we waar we met z’n allen kunnen komen. Het leuke van Sneker Talenten Orkest is dat je bij ons gitaar, keyboard, blaasinstrumenten, slagwerk, eigenlijk alles kunt spelen. Zingen kan ook”.

Financiële steun

Meedoen aan het Sneker Talenten Orkest is gratis. Annewiep: “We zien dat samen muziek maken mensen gelukkig maakt. Die kans willen we iedereen geven. Daarom zijn we heel blij met de financiële steun van de gemeente Súdwest-Fryslân, het Iepen Mienskipsfûns, het Old Burger Weeshuis Sneek en Stichting Nij Lûd.”

Concert

In tien repetities leren de nieuwe muzikanten een instrument bespelen en samen muziek maken. Guus heeft de muzikale leiding van het orkest en schrijft ook de muziek, op maat voor iedere muzikant. Hij vertelt enthousiast: “Het leuke is dat je al met een paar noten samen liedjes kunt spelen. De muzikanten mogen ook zelf aangeven wat ze graag willen spelen. Ik maak het dan zo dat iedereen mee kan spelen. We bouwen programma op voor het concert. Want dat komt er natuurlijk. Daar maken we een fantastisch mooi buitenevenement van waar iedereen naar kan komen luisteren”.

Uitproberen?

Op zaterdagmiddag 19 maart trekken Guus en Annewiep Sneek in met hun pop-up orkest. Annewiep: “We maken graag kennis met de wijkbewoners. We nemen alles mee: trompetten, trombones, saxofoons, keyboard, fluit, gitaren, slagwerk. De mensen mogen de instrumenten naar hartelust uitproberen. En dan hopen we dat ze dat zo leuk vinden dat ze gaan meedoen in het Sneker Talenten Orkest”.

Start

Op donderdagmorgen 31 maart is de eerste repetitie van Sneker Talenten Orkest in wijkgebouw De Schuttersheuvel. Volwassenen zonder en met muzikale ervaring kunnen meedoen. Instrumenten wordt voor gezorgd en een eigen instrument meenemen mag ook.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor het Sneker Talenten Orkest, dan kan dat via wijkorkest@gmail.com of telefoonnummer 06-11641742 (Annewiep).