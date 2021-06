Samen ijs maken bij Holiday Ice in Sint Nicolaasga: “IJsjes associeer je met plezier en vrolijkheid; ik word blij van ijs”

SINT NICOLAASGA - “Gewoon lekker ijs maken met zijn allen, wie wil dat nu niet?” Aan het einde van ons interview slaat Johan Mast, hoofd Informatisering en Automatisering, de spijker op z’n kop met de retorische vraag, waarvan voor hem het antwoord duidelijk is. Gesprekpartners Sebastiaan Berswerda, verantwoordelijk voor de Sales & Marketing en Paul Keuning, hoofd Interne Logistiek toveren een blijde glimlach op het gezicht en knikken instemmend.

“IJsjes associeer je altijd met plezier en vrolijkheid, en zeker op een dag als deze. Het proces rondom de productie vind ik prachtig, ik word blij van ijs”, zegt Sebastiaan. En inderdaad op de eerste tropische dag van juni 2021 een interview hebben met tevreden werknemers van een ijsfabrikant geeft een gelukzalig gevoel.

Vóór het gesprek heeft hij ons al een prachtige rondleiding door de verschillende productiehallen gegeven. Een kinderdroom komt uit. Wie wil op een snikhete dag nu niet meegenomen worden in de wereld van Holiday Ice, de plaats waar de verschillende stickijsjes, bekertjes en hoorntjes bij duizenden per uur worden geproduceerd?

Mens en Techniek

De afgelopen jaren is Holiday Ice flink gegroeid. De vraag naar ijs blijft enorm en de ijsfabrikant speelt daar goed op in met innovatieve en efficiënte oplossingen op maat in haar producten en de techniek.

“De grootste verandering in de laatste jaren is de ‘End-of-Line’ automatisering geweest”, legt Paul Keuning uit. “Dat is de naam die wij hebben gegeven aan de afdeling die consumenteenheden inpakt naar grotere dozen en uiteindelijk klaarmaakt voor de pallets die naar de klanten gaan. De techniek voor het maken van ijs wordt op maat gemaakt, voor wat de klant wil. Hierin zijn we uniek.”

Ook ICT is een steeds grotere rol gaan spelen binnen het bedrijf. Door slimme toepassingen te gebruiken, wordt de productie geoptimaliseerd. “De automatisering blijft zich ontwikkelen, maar het blijft mensenwerk en daarmee zijn we juist flexibel en innovatief”, weet Johan Mast. “ICT bij Holiday Ice is niet alleen achter de computer zitten. Om de juiste balans en aansluiting te vinden tussen mens en techniek, heb ik een tijdje mee mogen draaien in de productie. Ik vond dat geweldig om te doen. Door in de schoenen van je collega’s te staan, weet je waar je het voor doet.”

Relaxed

Tijdens de rondleiding door de productiehallen viel al op hoe relaxed het personeel bij de verschillende ‘lijnen’ aan het werk was. Brengt ons bij de vraag wat er zo uitdagend is om bij Holiday Ice aan het werk te zijn?

Mast: “Het is een innovatief bedrijf en zoals je zelf al hebt opgemerkt, is de sfeer uitstekend. Dat zie je en voel je binnen een paar minuten. Binnen Holiday is er ruimte voor verdere ontwikkeling. Doordat wij zoveel verschillende producten hebben, is er ook veel afwisseling in het werk. Er komen steeds weer nieuwe producten bij en dat vraagt ook om nieuwe oplossingen. Door de korte lijntjes en goed overleg met elkaar zie je die ontwikkelingen snel terug op de werkvloer."

"Het bedrijf biedt ook interne scholing aan”, haakt Berswerda in op wat Mast aangeeft. “Geen fabriek is hetzelfde, dus vinden wij ook dat je opleidingen op maat moet aanbieden. Er is trouwens ook goed contact met de mbo-opleidingen als het gaat over operators die het vak verder bij ons willen leren.”

Groei

Paul Keuning, die de afgelopen zeven jaar vanuit de functie heftruckchauffeur nu hoofd interne logistiek is: “Wat ik zo prettig aan Holiday Ice vind, is de platte organisatiestructuur. Je bent hier geen nummer. Als je bij ons op de werkvloer laat zien dat je een juiste instelling hebt en betrokkenheid toont bij alles wat je doet, dan zit je hier goed. Zo ervaar ik het persoonlijk.” Met andere woorden, er zijn mogelijkheden om te groeien.

Aan de groei van Holiday Ice en daarmee ook de vraag naar personeel lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Afgelopen januari is het naastgelegen pand aangekocht om ruimte te bieden aan 20.000 extra pallets. Ook zal een deel van de ruimte ingericht worden voor twee ompaklijnen waar ijsjes in assortimentsdozen geplaatst worden. Vanaf volgend voorjaar is het pand volledig klaar voor gebruik.

tekst: Henk van der Veer

Fotografie: Laura Keizer Fotografie

