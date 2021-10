Samen iets terug doen voor de natuur op de Natuurwerkdag

BEETSTERZWAAG- Dit jaar is de 21e editie van de landelijke Natuurwerkdag. In heel Nederland zijn meer dan 400 mooie natuurklussen voor jong en oud. Landschapsbeheer Friesland is coördinator van de Natuurwerkdag in Friesland en organiseert, samen met 15 locaties verspreid door de provincie, verschillende activiteiten op zaterdag 6 november. Wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen, bomen planten er is volop keuze en iedereen kan meedoen!

Samen met andere vrijwilligers kan je tijdens de Natuurwerkdag de natuur in jouw omgeving helpen. Bijvoorbeeld het opschonen van de hei in Wijnjewoude of op Vlieland. Door kleine boompjes en struiken weg te halen blijft het heidegebied open. Dit is waardevol voor de diversiteit van het gebied, maar ook voor reptielen die zich graag in het heidegebied opwarmen in de zon. Of help mee om de dorpstuin in Hardegarijp of Leeuwarden vogelvriendelijk en winterklaar te maken.

Samen voor biodiversiteit

De Natuurwerkdag staat in het teken van biodiversiteit. De klussen zijn gericht op het onderhouden en herstellen van de natuur, wat bijdraagt aan de leefomgeving van (bedreigde) planten en dieren.

Een derde van de diersoorten in Nederland is bedreigd, zoals de grutto, kievit en de helft van de bijensoorten. De hulp van vrijwilligers in de natuur en het landschap is dan ook hard nodig.

Dit jaar gaat de Natuurwerkdag ook samenwerken met Meer Bomen Nu. Zoveel mogelijk jonge gerooide bomen en struiken die geen invasieve exoot zijn en gerooid worden op locaties van de Natuurwerkdag, gaan vrijwilligers van Meer Bomen Nu elders verplanten.



Doe mee!

Wil jij samen met buren, vrienden of familie een dag buiten aan de slag? Er zijn veel mooie natuurklussen in Friesland. Misschien wel eentje bij jou in de buurt? Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie én meld je aan. Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en wordt de Natuurwerkdag coronaproof georganiseerd.

Samenwerking

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL. De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, met medewerking van Scouting Nederland, A Rocha, IVN Natuureducatie en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.