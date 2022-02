Samen elf stappen vooruit in Fryslân tijdens de Week van de Circulaire Economie

LEEUWARDEN-Het Friese thema voor de Week van de Circulaire Economie (CE) is ‘Elf stappen vooruit’. Samen met alle initiatiefnemers van evenementen deze week, willen we de mienskip betrekken bij circulariteit. Met dezelfde energie als bij een Elfstedentocht, waarbij iedereen dan ook aan meedoet, meehelpt en ervan geniet.

Tijdens de Week van de CE in 2022 zorgen we er met elkaar voor dat we de kans op een Elfstedentocht vergroten door samen in te zetten op duurzame en circulaire veranderingen. De tijd dringt. En alhoewel de ontwikkeling naar een circulaire economie en duurzame samenleving complex en ingrijpend is, zijn wij ervan overtuigd dat het kan én moet. Hiermee kunnen wij met zijn allen de klimaatverandering afremmen. De evenementen van deze week geven een goed beeld van wat we in Fryslân al doen met elkaar en kunnen ons inspireren.

De week is op maandag 7 februari afgetrapt met de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2022 in Den Haag. Fryslân heeft tijdens deze conferentie een kort maar krachtige rol om te vertellen hoe onze Friese werkwijze is en wat wij met elkaar kunnen bereiken. Vanuit het prachtige, circulaire Swettehûs presenteert Friesland zich aan het landelijke publiek.

Het recent opgeleverde Swettehûs is namelijk het meest circulaire gebouw van Fryslân

Het gebouw huisvest het nieuwe steunpunt voor Provinciale Waterstaat en de centrale voor brugbediening op afstand. Het materiaalgebruik voor het gebouw is 44,3% secundair en zelfs 11,5% biologisch. Voorbeelden hiervan zijn meer dan 100 meerpalen die opnieuw gebruikt zijn, wanden geïsoleerd met oud papier, plafonds van petflessen en hergebruikte havendamwanden.

Dinsdag stond de European RCE (Regional Centres of Expertise) Meeting op het programma.

SPARK The Movement organiseert dit evenement, waarbij regionale, nationale en Europese onderwijsdeskundigen bijeenkomen om van elkaar te leren en te kijken welke uitdagingen ook regionaal opgepakt kunnen worden.

Vandaag staat in het teken van het Congres Inkop(p)(en) Biobased Bouwen

Dit is een congres voor woningcorporaties en samenwerkende architecten, projectleiders, inkopers, aannemers en beleidsmakers. Door samen kennis te delen, maken we toepassing van inclusief biobased én circulair bouwen mogelijk voor bewoners en gebruikers van maatschappelijk vastgoed.

Op donderdag wordt het project Noord Nederland Verdient Circulair afgetrapt, en daarbij een overzicht van de activiteiten die de komende anderhalf jaar worden uitgevoerd. Tijdens het evenement op donderdag worden studenten van de RUG Campus Fryslân uitgedaagd om hun expertise en kennis te delen met ondernemers die duurzame vraagstukken hebben aangeleverd. Door deze sessie wordt het netwerk van de studenten en de ondernemers uitgebreid en krijgen de ondernemers inzichten in hun duurzame vraagstuk.

Bron: Provincie Fryslân