Salon Jouk nieuwe kapperszaak aan de Gedempte Pol

Eigenaresse Joukje de Boer: “Ruim 10 jaar heb ik ervaring mogen opdoen in verschillende hoogwaardige kapsalons. Salons ter land én ter zee. Ik heb nationale en internationale opleidingen gevolgd, waarbij vooral het werken op 6 sterren cruise schepen mijn werk nu definieert.”

Wie kunnen bij jou terecht in de salon?

“Dames én heren kunnen bij mij terecht voor een totale transformatie of een subtiele verandering. Elke behandeling voer ik met veel liefde en passie uit.

Door middel van het gebruik van de juiste producten, mijn kennis en persoonlijke aandacht voor jou komen we samen tot het mooiste en gewenste resultaat.



